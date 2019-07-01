23 Июля 2020
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Политика В России
сергей меликов (2014) | Фото:

СМИ: Сразу два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Сразу два заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова - генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко – подали раппорты об увольнении, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Перед этим Золотов подписал ряд документов, включая приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями. Всего у него их семь.

Как отмечает издание, у Меликова были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами, но после приказа он стал курировать только войсковой спецназ, отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.

Милейко курировал тыловые вопросы. По версии источника, предполагаемый уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии. Якобы генерал Меликов пытался отстоять Сергея Милейко, а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним.

"Коммерсант" подчеркивает, что уход 53-летнего генерала Меликова, являющегося яркой медийной фигурой, является по-настоящему знаковым событием. Вся его жизнь была связана со службой во внутренних войсках.

Генерал-лейтенант Меликов проходил срочную службу во Львове и Одессе, по окончании учебы убыл в распоряжение командующего войсками Северо-Кавказского округа ВВ МВД России. Служил в разведотделе Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. Командовал Объединенной группировкой внутренних войск МВД России в Северо-Кавказском регионе. Позже Путин своим указом назначил Меликова первым заместителем начальника Главного штаба ВВ МВД РФ.

Милейко, в бытность Сергея Меликова полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, занимал должность его заместителя, а потом вслед за ним перешел в Росгвардию.

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СМИ: Сразу два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

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Теги: сергей меликов, сергей милейко, виктор золотов, росгвардия



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Ранее 19.07.2019 15:57 Мск Заместителем директора Росгвардии назначен Плохой из ФСБ

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