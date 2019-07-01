23 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область
Камера за 100 тысяч в месяц Тюменская область (2019) | Фото: СУ СКР по Тюменской области

А крабы включены?.. В тюменской колонии нашли "камеру-люкс" с кожаной мебелью, телевизором и интернетом

Начальник одной из колоний попал под "уголовку" за то, что в его учреждении была "съёмная" комфортная камера, обставленная дорогой мебелью и бытовой техникой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

По версии следствия, в марте 2018 – мае 2019 гг. начальник ежемесячно получал от одного из осужденных по 100 тыс. руб. за его "переезд" в отдельную камеру, оборудованную в цехе на территории колонии строгого режима. И удобств там были телефон, телевизор, интернет и холодильник. Подозреваемый арестован.

Напомним, ранее аналогичная "камера повышенной комфортности" появилась в амурской колонии. Отбывавший в ней срок член банды "Цапки" Вячеслав Цеповяз ел шашлыки, крабов, а также пользовался иными незаконными привилегиями.

Камера за 100 тысяч в месяц Тюменская область(2019)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Камера за 100 тысяч в месяц Тюменская область(2019)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

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А крабы включены?.. В тюменской колонии нашли "камеру-люкс" с кожаной мебелью, телевизором и интернетом

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Теги: колония, камера, комфорт



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