"Отрезать и продать": Чемезов рассказал, что будет с ОАК после перехода в Ростех

Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) никогда не вернет кредиты, которых у компании "исторически огромное количество".

В интервью на телеканале "Россия 1" Чемезов заявил, что Ростех, недавно принявший ОАК под свое крыло (и поставивший во главе совета директоров корпорации Анатолия Сердюкова), будет вести переговоры с банками о реструктуризации долговых обязательств ОАК.

"Дело в том, что у ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда", - сказал Чемезов.

Также глава Ростеха считает, что банки и также "получили с лихвой" с учетом ежегодных процентов. "Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим... будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", - добавил он.

Глава Ростеха отметил, что госкорпорация намерена продать часть площадей ОАК в Москве, а также оптимизировать ряд производственных мощностей. "Там пол-Москвы... Ленинградское шоссе, проспект Ленинградский (он полностью: левая сторона, если из центра ехать, - это практически весь ОАК). То есть там половину можно спокойно отрезать и продать", - сказал Чемезов.

По его словам, Ростех также планирует сократить раздутый административный аппарат и издержки компании.