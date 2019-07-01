В России изменились правила кредитования

С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения максимальной стоимости кредита. Проценты, штрафы и другие платежи, начисленные на такой кредит или заем, не могут превышать сам долг более чем в два раза, передает корреспондент Накануне.RU.

После достижения двукратной суммы долга какие-либо начисления запрещены. Поправки в законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" вступают в силу поэтапно. С 28 января 2019 г., ограничение составило 2,5-кратный размер, а уже с 2020 г. предел будет снижен до 1,5-кратного размера.

Правила коснутся кредитных договоров, заключенных после 1 июля 2019 г. Новое единое ограничение предельной задолженности по займам, взятым на срок до 1 года, в первую очередь ударит по МФО и организациям, выдающим срочные микрозаймы, рассказал Накануне.RU эксперт в вопросах кредитования, управляющий партнер Rebridge Capital Сурен Айрапетян.

"Нововведение очень сильно трансформирует тот рынок, который сложился на данный момент. Во-первых, многим компаниям придется значительно пересмотреть свою линейку продуктов. Для того, чтобы сохранить прежние уровни доходности придется пересматривать не только свои товары, но и, как следствие, свою политику отношении с клиентами. Во-вторых, данное нововведение явно положительно отразится на темпах кредитования, придав им ускорение. Россияне, которые привыкли к крайне высоким процентам по займам большинства МФО, будут положительно обрадованы тем, что чрезмерность сменится умеренностью", - считает эксперт.

Напомним, в 2018 г. потребкрелдиты показали рекордный рост, из-за чего Центробанк принял меры по охлаждению рынка.