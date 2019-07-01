23 Июля 2020
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трактор, автомобиль (2019) | Фото: vk.com/chp_berezniki

В Березниках тракторист разнёс автомобиль своей жены

В Березниках тракторист разбил автомобиль жены: зацепил машину ковшом и совершил на него наезд. К счастью, в легковушке в момент происшествия никого не было, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел на углу дома №9 по ул. 30 лет Победы, в ночь с 29 на 30 июня. Фотографии и видеозаписи случившегося разлетелись по социальным сетям.

Интернет-пользователи усомнились в адекватности тракториста, а также предположили, что на столь странный поступок мужчина пошёл из ревности или мести. Впрочем, среди комментаторов оказалось много тех, кто поддержал тракториста.

трактор, автомобиль(2019)|Фото: vk.com/chp_berezniki

трактор, автомобиль(2019)|Фото: vk.com/chp_berezniki

Портал "Непермь" сообщает со ссылкой на владелицу пострадавшего авто, что машину разбил ее муж в состоянии алкогольного опьянения.

"У меня машина в Сёмино стояла у дома, где я была на празднике. Он приехал, трактором её дотащил вниз до 30 лет Победы и переехал её всю. Я ничего не знала, мне из полиции позвонили, я приехала, и на месте мне уже все рассказали", - приводит ее слова издание. По информации женщины, её супруга не посадили: в полиции он провел максимум час, до выяснения обстоятельств.

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В Березниках тракторист разнёс автомобиль своей жены

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Теги: трактор, автомобиль



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