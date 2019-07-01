В Березниках тракторист разнёс автомобиль своей жены

В Березниках тракторист разбил автомобиль жены: зацепил машину ковшом и совершил на него наезд. К счастью, в легковушке в момент происшествия никого не было, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел на углу дома №9 по ул. 30 лет Победы, в ночь с 29 на 30 июня. Фотографии и видеозаписи случившегося разлетелись по социальным сетям.

Интернет-пользователи усомнились в адекватности тракториста, а также предположили, что на столь странный поступок мужчина пошёл из ревности или мести. Впрочем, среди комментаторов оказалось много тех, кто поддержал тракториста.

Портал "Непермь" сообщает со ссылкой на владелицу пострадавшего авто, что машину разбил ее муж в состоянии алкогольного опьянения.

"У меня машина в Сёмино стояла у дома, где я была на празднике. Он приехал, трактором её дотащил вниз до 30 лет Победы и переехал её всю. Я ничего не знала, мне из полиции позвонили, я приехала, и на месте мне уже все рассказали", - приводит ее слова издание. По информации женщины, её супруга не посадили: в полиции он провел максимум час, до выяснения обстоятельств.