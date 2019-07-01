Выехал на встречку: в ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека

В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, в результате пострадали четыре человека.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась минувшей ночью на улице Бисертская напротив дома №132. Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель "Форд Эксплорер" выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21150. В результате пострадали водитель и три пассажира ВАЗа.

Девочки 2-х и 5-ти лет сидели на заднем пассажирском сидении в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности: у них диагностированы ушибы головы. После осмотра детей отпустили домой. 39-летняя женщина-пассажир была доставлена в ГКБ №24, у нее ушибы грудной клетки и головы. А 47-летний мужчина-водитель доставлен в ГКБ №23, где медиками были диагностированы перелом таза, перелом голеностопа и черепно-мозговая травма.

Уже установлено, что "Фордом" управлял 34-летний мужчина, имеющий шестилетний водительский стаж. По обстоятельствам ДТП начато проведение дознания.