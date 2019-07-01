23 Июля 2020
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Япония Курильские острова (2019) | Фото:youtube.com

В официальном ролике G20 Курильские острова приписали Японии

СМИ обратили внимание на карту Японии, изображенную в начале презентационного ролика G20. Видео появилось на официальном сайте премьер-министра Японии Синдзо Абе еще в феврале этого года, но внимание привлекло только сейчас – после проведения саммита "двадцадки" в Осаке.

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На карте в контуры Японии вписаны острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. Сейчас острова принадлежат России, Япония высказывает на них территориальные претензии, они являются главным предметом спора при заключении мирного договора между двумя странами. Япония считает острова своими, Россия не намерена их уступать.  

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В официальном ролике G20 Курильские острова приписали Японии

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Теги: g20, курильские острова, япония, карта



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