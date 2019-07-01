В Санкт-Петербурге "правильные" кандидаты сдают документы, "неправильных" задерживает полиция

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал документы и подписи 162 муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения в горизбирком, сообщается на сайте избирательной комиссии.

Издание "Фонтанка" уточняет, что одновременно для регистрации кандидатом Беглов представил подписи 80 тыс. горожан. Перед этим в городскую комиссию представили подписи мундепов представили депутаты Законодательного собрания Михаил Амосов (самовыдвижение), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко (КПРФ).

Как отмечалось ранее, скорее всего эти кандидаты и вступят в борьбу за пост губернатора с Александром Бегловым, по крайней мере, для них были обеспечены максимальные условия для преодоления так называемого "муниципального фильтра".

29 июля полиция Санкт-Петербурга задержала на несанкционированной акции протеста нескольких активистов и кандидатов в губернаторы и кандидатов в муниципальные депутаты, которые попытались перекрыть движение автотранспорта напротив администрации Выборгского района. Недовольные незаконными препятствиями для подачи документов в качестве кандидатов в муниципальные депутаты, несколько активистов, как сообщается, разгуливали по проезжей части и тем самым мешали движению автотранспорта. В результате от пяти до семи человек оказались в полиции, члена партии "Яблоко" Полину Костылеву ночью отпустили, так как у нее имеется двое несовершеннолетних детей, остальные до сих пор находятся в полиции.

Всем участникам акции вменяется ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Суды в отношении задержанных пройдут 3 июля, а 1 июля в 18 часов местного времени истекает срок подачи документов кандидатов в избирательные комиссии.

Ранее Накануне.RU рассказывало о фактическом срыве избирательной кампании неизвестными в Санкт-Петербурге, к делу подключены правоохранительные органы и специалисты ЦИК. Глава Центризбиркома Элла Памфилова признала массовые нарушения прав кандидатов в отдельных районах и не исключила ситуации, при которой выборы депутатов муниципальных советов в Санкт-Петербурге будет вообще отменены из-за нарушений.