В Санкт-Петербурге "правильные" кандидаты сдают документы, "неправильных" задерживает полиция

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
беглов, санкт-петербург (2019) | Фото:twitter.com

В Санкт-Петербурге "правильные" кандидаты сдают документы, "неправильных" задерживает полиция

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал документы и подписи 162 муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения в горизбирком, сообщается на сайте избирательной комиссии.
Читайте также:

Издание "Фонтанка" уточняет, что одновременно для регистрации кандидатом Беглов представил подписи 80 тыс. горожан. Перед этим в городскую комиссию представили подписи мундепов представили депутаты Законодательного собрания Михаил Амосов (самовыдвижение), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко (КПРФ).

Как отмечалось ранее, скорее всего эти кандидаты и вступят в борьбу за пост губернатора с Александром Бегловым, по крайней мере, для них были обеспечены максимальные условия для преодоления так называемого "муниципального фильтра".

29 июля полиция Санкт-Петербурга задержала на несанкционированной акции протеста нескольких активистов и кандидатов в губернаторы и кандидатов в муниципальные депутаты, которые попытались перекрыть движение автотранспорта напротив администрации Выборгского района. Недовольные незаконными препятствиями для подачи документов в качестве кандидатов в муниципальные депутаты, несколько активистов, как сообщается, разгуливали по проезжей части и тем самым мешали движению автотранспорта. В результате от пяти до семи человек оказались в полиции, члена партии "Яблоко" Полину Костылеву ночью отпустили, так как у нее имеется двое несовершеннолетних детей, остальные до сих пор находятся в полиции.

Всем участникам акции вменяется ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Суды в отношении задержанных пройдут 3 июля, а 1 июля в 18 часов местного времени истекает срок подачи документов кандидатов в избирательные комиссии.

Ранее Накануне.RU рассказывало о фактическом срыве избирательной кампании неизвестными в Санкт-Петербурге, к делу подключены правоохранительные органы и специалисты ЦИК. Глава Центризбиркома Элла Памфилова признала массовые нарушения прав кандидатов в отдельных районах и не исключила ситуации, при которой выборы депутатов муниципальных советов в Санкт-Петербурге будет вообще отменены из-за нарушений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Санкт-Петербурге "правильные" кандидаты сдают документы, "неправильных" задерживает полиция

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Элла Памфилова, Александр Беглов, Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Владимир Бортко, Полина Костылева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.08.2019 13:42 Мск Одумались? В питерском горизбиркоме отчитались о 5 тысячах зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
Ранее 12.07.2019 15:29 Мск Центризбирком: "С кем вы, мастера питерских избиркомов?"
Ранее 08.07.2019 15:07 Мск Врио губернатора Александр Беглов получил регистрацию, 17 претендентам на пост отказано

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров