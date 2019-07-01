23 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
Beechcraft Super King Air 350 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

10 человек погибли в США в результате крушения самолета

Небольшой самолет, на борту которого находилось 10 человек, врезался в ангар в аэропорту Далласа (штат Техас, США). Выживших в результате авиакатастрофы нет.

Как сообщает Fox News, авария произошла с двухмоторным самолетом Beechcraft Super King Air 350. После его крушения начался пожар.

Пока не ясно, что стало причиной аварии. Самолет направлялся в город Санкт-Петербург (штат Флорида).

Из-за начавшегося пожара аэропорт Далласа (один из крупнейших в регионе) оставался закрытым в течение 45 минут.

Beechcraft Super King Air 350|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Wikimedia Commons

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10 человек погибли в США в результате крушения самолета

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Теги: погибшие, крушение самолета, пожар, сша, техас



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