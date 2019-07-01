10 человек погибли в США в результате крушения самолета

Небольшой самолет, на борту которого находилось 10 человек, врезался в ангар в аэропорту Далласа (штат Техас, США). Выживших в результате авиакатастрофы нет.

Как сообщает Fox News, авария произошла с двухмоторным самолетом Beechcraft Super King Air 350. После его крушения начался пожар.

Пока не ясно, что стало причиной аварии. Самолет направлялся в город Санкт-Петербург (штат Флорида).

Из-за начавшегося пожара аэропорт Далласа (один из крупнейших в регионе) оставался закрытым в течение 45 минут.