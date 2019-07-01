23 Июля 2020
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Политика В России
Дмитрий Медведев (2019) | Фото: youtube.com

Медведев рассказал о хамстве в "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о планах по избавлению партии от хамства. В этом должны помочь инструменты внутреннего контроля, говорится в статье Медведева "Единая Россия" — курс на перемены", опубликованной в "Известиях".

По словам Медведева, в партии много профессионалов, но на слуху чаще оказываются представители партии: "Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам".

Избавиться от этого должны помочь инструменты контроля за деятельностью партии: внутренний контроль и СМИ. "Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними (со СМИ, прим.). Полагаю, будет правильно, если "Единая Россия" поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей", - сказал Медведев.

Напомним, волгоградский депутат Гасан Набиев был исключен из "Единой России" и подал в отставку после того, как заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают лишь "тунеядцы и алкаши". Депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский потерял партийный пост после того, как сказал о необходимости избавления не только от Пенсионного фонда РФ, но и от пенсий вообще.

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Медведев рассказал о хамстве в "Единой России"

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Теги: Дмитрий Медведев, хамство, статья, Единая Россия



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Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2019 12:10 Мск Эксперт: "Хамство власти и раньше было, изменилось его восприятие обществом"

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