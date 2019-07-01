23 Июля 2020
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Экономика В России
топливо, бензин, заправка, АЗС, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

Эксперты считают, что стоимость бензина останется на прежнем уровне

Срок действия сделки нефтяников с кабмином о заморозке оптовых цен на бензин истекает 1 июля.

Как сообщают эксперты, за счет принятых российскими властями мер рост стоимости топлива останется в пределах инфляции. Правительство РФ не будет продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо в оптовом сегменте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции.

Как сообщил главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, благодаря падению нефтяных котировок на европейском рынке цены равнодоходности с экспортом приблизились к оптовым ценам российских нефтеперерабатывающих заводов.

"Я полагаю, что действующий демпфирующий механизм с подкорректированными параметрами позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах, близких к инфляции, если не произойдет резкого роста стоимости нефти или нового падения рубля", - отметил эксперт, сообщает ТАСС.

Тем временем, цены на бензин на российских заправках выросли на 7,9% в годовом выражении. За тот же период цены производителей снизились на 9,9%, сообщает Росстат. В мае цены на бензин в розницу выросли на 0,3% к апрелю и на 2,8% к маю прошлого года. Сначала года они увеличились на 0,7%. Цены производителей выросли на 17,5% к апрелю и снизились на 18,2% к маю прошлого года.

Ранее Федеральная антимонопольная служба запретила обсуждать рост цен на топливо. Предписание ведомства получил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, который спрогнозировал повышение цен в рознице на 10-13% за лето. Публичные оценки могут привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, посчитали в ФАС.

Словесные интервенции не могут повлиять на топливный рынок, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В комментарии он сообщил, что на разгон топливной инфляции в первую очередь влияет нежелание Минфина снижать налоговую нагрузку на отрасль, что автоматически перекладывает издержки с бюджета на автомобилистов.

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Эксперты считают, что стоимость бензина останется на прежнем уровне

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Теги: бензин, топливо



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Ранее 02.07.2019 03:08 Мск Медведев сообщил нефтяникам о наказании за рост цен на бензин

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