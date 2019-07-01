Исследование: россияне предпочитают отдыхать, сидя перед телевизором

Более половины россиян не ходят в театры, на концерты и в кафе.

Как выяснили социологи "Левада-центра", вместо этого жители страны предпочитают проводить время у телевизора. Так, ежедневно смотрят фильмы и сериалы 53% участников опроса, еще 26% делают это не реже одного раза в неделю. 36% россиян любят проводить досуг с друзьями и встречаются с ними почти ежедневно. 30% участников опроса делают это еженедельно.

Регулярно навещают родственников, или принимают их у себя, еще треть жителей страны.

Самым непопулярным видом досуга оказалось посещение театров, музеев, выставок и концертов, сообщают "Известия".