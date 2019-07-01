Медведев посвятит совещание снижению уровня бедности в стране

Глава кабмина России Дмитрий Медведев проведет 1 июля очередное совещание из серии встреч, посвященных достижению национальных целей развития.

Речь пойдет об устойчивом росте реальных доходов, увеличении уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, а также двукратном снижении уровня бедности. Ранее премьер-министр сообщил, что проведет серию совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны на период до 2024 года. По словам Медведева, он намерен в ходе этих совещаний "предельно конкретно пройтись по каждому из девяти приоритетных направлений и по соответствующим целям, посмотреть, как выполняются принятые ранее решения, в том числе - что уже сделано в рамках соответствующих [национальных] проектов", сообщает ТАСС.

Тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми требует скрупулезной работы исполнительной, законодательной и региональной власти.

При этом, как сообщил ранее глава кабмина РФ Дмитрий Медведев, нужно обойтись без общих рассуждений в экспертно-популистском ключе. Так премьер-министр косвенно прокомментировал недавние высказывания глава Счетной палаты.

Напомним, Кудрин заявил, что если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв". Как считает экономист, сегодня в России за чертой бедности находится 12,5 млн человек. По словам Кудрина, его командой подготовлены предложения, "которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях".

Среди них была идея материнского капитала, а также пособия на первого ребенка в семье. По словам главы Счетной палаты, выделенная на выплаты сумма посильна для бюджета.