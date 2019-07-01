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Экономика В России
квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

С 1 июля в РФ подорожают коммунальные услуги

1 июля в России пройдет второй за год этап повышения тарифов на коммунальные услуги.

В ноябре прошлого года глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов. Это связано с ростом НДС с 18 до 20%. Первое повышение на коммунальные услуги произошло 1 января 2019 года, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация состоится 1 июля, тарифы станут выше на 2,4%.

Ранее аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza составила рейтинг регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека.

Выяснилось, что меньше всего за коммуналку платят жители Дагестана, где в среднем на человека уходит 457 рублей в месяц, Тувы - 478 рублей и Ингушетии - 488 рублей.

Самые дорогие коммунальные услуги - в Магаданской области, где жители получают квитанции со средней суммой в 3511 рублей в месяц.

Далее следуют Камчатский край - 3420 рублей и Мурманская область – 3003.

Ранее был составлен список самых дисциплинированных плательщиков за услуги ЖКХ в 2018 году.

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С 1 июля в РФ подорожают коммунальные услуги

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Теги: коммунальные услуги, ЖКХ



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