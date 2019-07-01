23 Июля 2020
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Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее

С 1 июля текущего года потребительские кредиты ряда банков могут подешеветь.

Данные изменения, ранее инициированные Банком России, содержатся в поправках к законам "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день. С сегодняшнего дня она сократилась на 0,5%. Также с 1 июля по 31 декабря максимальная сумма платежей не может быть выше двукратного размера кредита.

При этом, новые правила не распространяются на ссуды до 10 тыс. руб. срочностью до 15 суток, сообщает "Политика сегодня".

Как сообщалось ранее, в 2018 году кредитование физических лиц увеличивалось гораздо быстрее, чем кредитование предприятий. В связи с этим Банк России начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, говорилось во вступительном слове председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной к отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. Тенденция роста доли потребкредитов говорит о том, что банки считают корпоративные кредиты и более сложными, и более рискованными.

Напомним, ЦБ уже выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования. В течение 2018 г. регулятор трижды принимал решение о повышении надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам, рост задолженности по которым опережал рост доходов населения. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2019 г. темпы потребительского кредитования снизились.

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С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее

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Теги: кредит, банки, займ



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