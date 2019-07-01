23 Июля 2020
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Экономика В России
ОПЕК, организация стран экспортеров нефти (2016) | Фото: 1big.ru

ОПЕК может продлить соглашение о сокращении нефти

Срок, на который страны ОПЕК+ продлят соглашение о сокращении добычи нефти, будь это полгода или девять месяцев, определится 1 июля, когда вопрос будут обсуждать страны, входящие в картель, сообщил генсек организации Мухаммед Баркиндо.

1-2 июля в Вене пройдут министерские встречи стран Венского соглашения, согласно которому, они сокращают добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Также будет рассмотрен вопрос о продлении действия договоренностей на шесть или девять месяцев.

В понедельник решение будут принимать страны ОПЕК, 2 июля к ним присоединятся страны "не ОПЕК", сообщает ТАСС.

Тем временем, единой позиции относительно целесообразности участия России в соглашении по сокращению добычи нефти между странами-участницами ОПЕК и другими крупными производителями нефти (ОПЕК+) нет даже среди российских нефтяных компаний. Об этом, выступая с докладом на собрании акционеров ЛУКОЙЛа, заявил глава компании Вагит Алекперов.

Сейчас судьба сделки ОПЕК+, по его мнению, остается неясной. "Даже среди российских компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении", — сказал Алекперов, отметив, что, таким образом, сохраняются риски ценовой волатильности на нефтяном рынке.

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ОПЕК может продлить соглашение о сокращении нефти

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Теги: ОПЕК, нефть



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