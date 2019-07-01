23 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО
детский сад в Туапсе, потоп (2018) | Фото: МВД РФ

Режим ЧС введен в красноярском Канске

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края.

Это связано с паводком. Как сообщил на своей странице  в Instagram глава города Андрей Береснев, 30 июня вода в реке Кан в черте города поднялась до 439 см. В результате подтопленными оказались 117 дачных участков, 59 придомовых территорий. По этой причине 58 человек были эвакуированы.

Спасатели совершают обход пострадавших домов и индивидуально разбираются с жителями Канска.

Как отметил мэр, из Красноярска прибыли 42 человека из отряда спасателей. Во всех пострадавших от паводка районах дежурят подразделения полиции.

Тем временем, в Иркутской области из-за паводков погибли пять человек. Пострадало 353 человека, из них – 32 ребенка. Подтопление территорий в Иркутской области началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Всего в 48 населенных пунктах оказались подтоплены более четырех тысяч домов, в которых проживает более десяти тысяч человек.

Как сообщалось, из берегов вышла река Ия в Тулуне и прорвала дамбу. По последним данным, уровень воды на 6 утра по местному времени понизился на 21 см. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о материальной помощи: 200 тыс. за легкий вред здоровью, 400 тыс. - за тяжкий или средней тяжести, семьи погибших получат по 1 млн руб. Областной бюджет получит 662 млн руб. из федерального бюджета, в том числе это средства на финансовую помощь тем, чье имущество пострадало. Региональный бюджет также окажет помощь.

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Режим ЧС введен в красноярском Канске

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Теги: потоп, паводок



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