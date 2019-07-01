В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Ряд стран внесут в ПАСЕ резолюцию, которая будет направлена против возвращения России в организацию.

Как сообщил маршал сената Польши Станислав Корчевский, над документом согласились поработать Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. "Все возмущены этой ситуацией. Представители стран мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее", — отметил он, сообщает Lenta.ru.

Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

26 июня полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.