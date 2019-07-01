В Пекине появился самый большой в мире аэропорт

Самый большой в мире аэропорт построили в китайском Пекине.

Он называется "Дасин". Это будет крупнейший транспортный хаб. В его строительство вложено около 400 млрд юаней (более $50 млрд).

У воздушной гавани будет четыре взлетно-посадочные полосы, что позволит за год принимать около 620 тыс. рейсов, а к 2025 году его пропускная способность сможет достигнуть 72 млн человек. Первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый — для внутренних рейсов, второй — для международных. Третий этаж предназначен для внутренних вылетов, четвертый - для международных.

Крыша аэропорта также признана одной из самых больших и по своей площади равна 25 футбольным полям. Открытие аэропорта состоится 30 сентября.