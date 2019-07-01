В Кремле сообщили о "жестком" разговоре Путина и Мэй

Разговор президента России Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз.

Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу, прошедшую в рамках саммита G20 в Осаке. "И достаточно доходчиво Путин объяснил ей все, что требовало объяснений", — сказал пресс-секретарь главы государства, сообщает РИА "Новости".

"Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее. То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами", — отметил Песков.

Ранее Мэй сообщила, что Великобритания готова улучшать отношения с Россией. Мэй подчеркнула, что для этого Москве необходимо "изменить поведение".

Британские СМИ сообщали, что Британия по-прежнему возлагает ответственность за случившееся в Солсбери на Россию, однако готова частично восстановить отношения при определенных условиях.

Отметим, ранее в Совфеде РФ отмечали, что Мэй была одним из наиболее антироссийских премьеров Британии.