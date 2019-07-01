В Шереметьево случился очередной коллапс с багажом

Около 1,5 тыс. единиц багажа скопилось в аэропорту Шереметьево в Москве.

Это произошло из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности. Как сообщили в воздушной гавани, багаж отправляют по местам назначения. Тем временем, информация по девяти тысячам единиц неотправленного багажа аэропорт не подтверждает, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой сумок и чемоданов. 29 и 30 июня около девяти тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению, писала газета "Ведомости".

Напомним, 18 июня в Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации с выдачей багажа. Проблемы начались 1 июня, аэропорт прогнозировал разные сроки ликвидации кризиса: от двух недель до месяца. руководство аэропорта заверяло, что коллапс с выдачей багажа случился из-за оптимизации производственных процессов. Фактически же это значит, что в аэропорту осталось критически мало грузчиков. Ситуацией заинтересовались в транспортной прокуратуре и в Минтрансе, а помогать шереметьевским сотрудникам отправили работников московского метро и "Аэрофлота".