23 Июля 2020
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Экономика В России Москва
Анатолий Сердюков (2015) | Фото:

Акционеры "Объединенной авиастроительной корпорации" приняли решение не выплачивать дивиденды

В Москве прошло годовое общее собрание акционеров "Объединенной авиастроительной корпорации". Это первое ГОСА с момента перехода ОАК в госкорпорацию "Ротсех" и первое с момента назначения председателем совета директоров компании экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова.
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Решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года было принято "в связи с отсутствием чистой прибыли у ОАК". По той же причине решили эту самую прибыль не распределять.

Отсутствие чистой прибыли привело и к решению не выплачивать вознаграждение тем членам совета директоров, которые не являются государственными служащими.

Напомним, чистый убыток компании по МСФО за 2018 год вырос по сравнению с 2017 годом в восемь раз и составил 18,5 млрд руб. Сократилась и выручка – почти на 9%.

Также акционеры утвердили новый устав ОАК, новые положения о совете директоров и ГОСА, а еще – увеличение уставного капитала путем размещения допакций по закрытой подписке на таких условиях: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая в количестве 70 500 000 000 штук. "Потенциальные приобретатели" – "Ростех" и Росимущество. "Акционеры одобрили выпуск 70,5 млрд дополнительных акций ОАК, за счет чего в том числе будет происходить доведение государственных средств на приоритетные программы и модернизацию производства", - говорится в сообщении корпорации по итогам собрания.

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Акционеры "Объединенной авиастроительной корпорации" приняли решение не выплачивать дивиденды

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Теги: оак, годовое собрание акционеров, чистая прибыль, убытки, дивиденды, ростех, анатолий сердюков



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