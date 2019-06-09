В Челябинске качели рухнули на ребенка и сломали ему ногу

В Челябинске в одном из детских городков качели рухнули прямо на 13-летнего ребенка, сломав ему ногу. В ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту Накануне.RU эту информацию подтвердили.

Инцидент произошел в сквере имени Колющенко, где мальчик гулял вместе со своей младшей сестрой. "Скорую" вызвали очевидцы произошедшего. Ребенок был госпитализирован с открытым переломом, его прооперировали.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Родители мальчика обратились с заявлением в полицию.