В городе Щекино Тульской области произошел крупный пожар в ТЦ

Сегодня вечером в городе Щекино Тульской области произошел крупный пожар в одном из торговых центров. Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС, пламя охватило крышу двухэтажного здания по ул. Энергетиков.

Сообщение о пожаре в единую службу спасения поступило в 17.55. На место происшествия пожарные расчеты подоспели спустя две минуты. Открытое горение удалось ликвидировать в 19.51. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 32 человека и 10 единиц техники. Отмечается, что полностью сгорела кровля.

Пострадавших нет. Причины пожара в настоящий момент выясняются.