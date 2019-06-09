На автовокзале Уфы мужчина устроил стрельбу: есть жертвы

Сегодня в Уфе 25-летний житель Уфимского района расстрелял из карабина людей: погиб мужчина, ранена женщина. Сейчас за ее жизнь борются медики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан.

ЧП произошло рядом с остановкой "Южный автовокзал". По данным следствия, подозреваемый задолжал погибшему денег, что стало причиной конфликта. Он несколько раз выстрелил в потерпевшего и его подругу, которые находились в салоне автомобиля "Лада Приора", после чего попытался скрыться на автомобиле, но был задержан полицейскими.

Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится осмотр места происшествия, следователи и криминалисты допрашивают свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух и более лиц".