В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду умер человек: упал с яхты

Сегодня в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруде произошло ЧП: с яхты в воду упал человек. Медики пытались его спасти, но тщетно, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области.

По информации следователей, на место происшествия выехал следователь по Верх-Исетскому району. Точную причину смерти еще предстоит выяснить: по некоторым данным, смерть могла наступить из-за проблем со здоровьем, а не из-за утопления.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.