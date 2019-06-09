06 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото:

В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду умер человек: упал с яхты

Сегодня в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруде произошло ЧП: с яхты в воду упал человек. Медики пытались его спасти, но тщетно, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области.

По информации следователей, на место происшествия выехал следователь по Верх-Исетскому району. Точную причину смерти еще предстоит выяснить: по некоторым данным, смерть могла наступить из-за проблем со здоровьем, а не из-за утопления.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду умер человек: упал с яхты

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Теги: су ск рф, смерть, падение с яхты



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