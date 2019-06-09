PR-директор Бари Алибасова сообщил, что упаковка "Крота" не соответствует ГОСТу

Упаковка средства для прочистки труб "Крот" не соответствует требованиям российского законодательства, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на PR-директора Бари Алибасова и группы "На-На" Вадима Горжанкина.

По его словам, экспертиза была сделана в апреле центром "Судебный эксперт". Экспертизе предшествовал трагический инцидент: химическое средство по ошибке выпила женщина, перепутав "Крот" с напитком. Пострадавшая скончалась через 10 дней. По словам Горжанкина, родственники покойной, услышав об травлении продюсера, связались с его близкими, предоставили заключение экспертизы и рассказали о других подобных случаях.

Также PR-директор Алибасова сообщил, что согласно экспертизе, упаковка чистящего средства не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара. Маркировка средства противоречит требованиям ГОСТа.

Как сообщало Накануне.RU Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он получил сильный химический ожог пищевода и желудка. Сейчас звезда находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Кроме того, ранее сообщалось, что супруга Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которым отравился ее супруг, перепутав его с питьевым йогуртом.

Она хочет заставить производителя изменить упаковку, и таким образом спасти жизни людей, страдающих проблемами со зрениями.