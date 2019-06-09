06 Октября 2020
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сплав по реке Исеть, цирк (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские историки и застройщики снова акцентировали внимание на неиспользованном потенциале реки Исеть и организовали сплав

Музей истории Екатеринбурга совместно с одним из ведущих застройщиков города - компанией "Атомстройкомплекс" - организовали сплав по реке Исеть в пределах города Екатеринбурга. Мероприятие проводится уже на протяжении трех лет, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году на старт вышло около 50 человек. А маршрут пути располагался от моста на ул. Малышева до Нижне-Исетского пруда.

Изначально целью мероприятия значилась проверка судоходного потенциала Исети. Еще одна задача – это привлечение внимания общественности к плачевному состоянию реки.

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

Уралсплав(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

Действительно, город Екатеринбург имеет уникальную водную артерию в самом центре города, которая при должном благоустройстве могла бы стать центром притяжения горожан. Отметим, что река – это, по сути, сердце уральской столицы: именно вокруг нее начал застраиваться город после его основания. В этом году сплавляющихся сопровождал экскурсовод, который рассказывал об историях объектов рядом с рекой, поэтому путешествие было не только увлекательным, но и познавательным.

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть, цирк(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на то, что сегодня благоустройству набережной способствует строительство жилых и коммерческих объектов на берегу, количество заросших, заболоченных и заваленных мусором мест все равно остается достаточно большим.

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть, стройка, строители(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

утка, сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть, рыбаки(2019)|Фото: Накануне.RU

Один из аргументов, почему, к сожалению, сегодня нельзя назвать Исеть судоходной – преграды на пути. Так, где-то проложены трубы, перегородившие русло, из-за чего проплывающим сегодня пришлось перетаскивать катамараны через них вручную. Трудности с преодолением пути могут возникнуть и на участках с низкими мостами. Однако, это лишь единичные случаи.

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

Тем не менее, организаторы сплава уверенны, что Исеть от Каменного моста (рядом с музеем ИЗО) до плотины Химмаша вполне может стать значимым общественным пространством. Стоит лишь привести русло в порядок, очистить дно и перестать сливать в реку отходы.

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть, весло(2019)|Фото: Накануне.RU

сплав по реке Исеть(2019)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что в "Атомстройкомплексе" ранее даже предлагали создать речное такси в городе, кроме этого, компания совместно с Музеем истории Екатеринбурга уже создала онлайн тур по Исети, где представлены панорамы реки, снятые с разных точек на всем ее течении.

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Екатеринбургские историки и застройщики снова акцентировали внимание на неиспользованном потенциале реки Исеть и организовали сплав

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Теги: Атомстройкомплекс, Музей истории Екатеринбурга, сплав, река Исеть, катамараны, территория, экскурсия, объекты, благоустройство



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