Екатеринбургские историки и застройщики снова акцентировали внимание на неиспользованном потенциале реки Исеть и организовали сплав

Музей истории Екатеринбурга совместно с одним из ведущих застройщиков города - компанией "Атомстройкомплекс" - организовали сплав по реке Исеть в пределах города Екатеринбурга. Мероприятие проводится уже на протяжении трех лет, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году на старт вышло около 50 человек. А маршрут пути располагался от моста на ул. Малышева до Нижне-Исетского пруда.

Изначально целью мероприятия значилась проверка судоходного потенциала Исети. Еще одна задача – это привлечение внимания общественности к плачевному состоянию реки.

Действительно, город Екатеринбург имеет уникальную водную артерию в самом центре города, которая при должном благоустройстве могла бы стать центром притяжения горожан. Отметим, что река – это, по сути, сердце уральской столицы: именно вокруг нее начал застраиваться город после его основания. В этом году сплавляющихся сопровождал экскурсовод, который рассказывал об историях объектов рядом с рекой, поэтому путешествие было не только увлекательным, но и познавательным.

Несмотря на то, что сегодня благоустройству набережной способствует строительство жилых и коммерческих объектов на берегу, количество заросших, заболоченных и заваленных мусором мест все равно остается достаточно большим.

Один из аргументов, почему, к сожалению, сегодня нельзя назвать Исеть судоходной – преграды на пути. Так, где-то проложены трубы, перегородившие русло, из-за чего проплывающим сегодня пришлось перетаскивать катамараны через них вручную. Трудности с преодолением пути могут возникнуть и на участках с низкими мостами. Однако, это лишь единичные случаи.

Тем не менее, организаторы сплава уверенны, что Исеть от Каменного моста (рядом с музеем ИЗО) до плотины Химмаша вполне может стать значимым общественным пространством. Стоит лишь привести русло в порядок, очистить дно и перестать сливать в реку отходы.

Отметим, что в "Атомстройкомплексе" ранее даже предлагали создать речное такси в городе, кроме этого, компания совместно с Музеем истории Екатеринбурга уже создала онлайн тур по Исети, где представлены панорамы реки, снятые с разных точек на всем ее течении.