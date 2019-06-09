06 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Алексей Венедиктов, главный редактор &quot;Эхо Москвы&quot;, УрФУ, журфак (2014) | Фото: Накануне.RU

Главред «Эха Москвы» Венедиктов поручился за Голунова. Видимо, возомнил себя судьей

Алексей Венедиктов решил поручиться за задержанного с наркотиками Ивана Голунова. Главный редактор «Эха Москвы» съездил для этого в отделение полиции, где находился сотрудник «Медузы» вместе с адвокатами.

Венедиктов не был знаком с обстоятельствами дела и оперативными данными, да и самого Голунова он едва знал, но это не помешало ему заявить, что журналист не виноват и не опасен для общества. Получается, главред «Эха» вынес свой оправдательный вердикт, не дожидаясь решения суда. Вообще-то этим он поставил себя выше судебной системы и поставил под сомнение законы РФ и компетентность госорганов.

Задумаемся, разве можно вынести вердикт, основываясь лишь на субъективном мнении своих знакомых? Показательна история с Чикатило. Окружающие, как известно, даже не подозревали, что он маньяк и убийца, ведь чужая душа – потемки. Так что установить виновность человека может только суд, а не журналисты, которые начали приплетать в историю с Голуновым политику.

Гендиректора ФАН Евгения Зубарева удивляет позиция либералов, которые требуют немедленно отпустить Голунова. Он подчеркнул, что оперативники имели основания задержать сотрудника «Медузы». У них были сведения, свидетельствующие о том, что он может распространять наркотики. Вся информация сейчас проверяется компетентными органами.

Алексей Венедиктов, главный редактор "Эхо Москвы", УрФУ, журфак(2014)|Фото: Накануне.RU

Позиция Венедиктова выглядит, согласитесь, неубедительно. Ведь фактически он ведет себя так, будто знает ситуацию лучше оперативников, но это далеко не так.

В интернете сейчас распространяется много фейков про Голунова. Цель информационных атак – расшатать ситуацию в РФ, как западные фонды это делали ранее в Югославии, Ливии и Ираке. Уже ясно, что не стоит поддаваться на провокации. Суд во всем разберется, тогда и придет время делать выводы. Виновен человек или нет, решает суд, а не записные «борцы с режимом» вроде Венедиктова.

Главред «Эха Москвы», кстати, как и многие либералы не раз показывал, что зачастую руководствуется двойными стандартами и имеет свое «особое» отношение к закону. Работая учителем в школе, он занимался сексом со старшеклассницами. В интервью Познеру он признался, что не испытывает по этому поводу угрызений совести, так как тюрьма ему за это не грозила. Своего сына Венедиктов, вероятно, просто отмазал от армии. По документам парень живет за границей, поэтому не подлежит призыву. На самом деле он был обнаружен в Москве и работает барменом в сомнительной кальянной.

Венедиктов считается негласным лидером российской оппозиции, существующей на западные деньги. Главред «Эха» продвигает мысль об отсталости РФ и навязывает обществу либеральные ценности.А, однажды Венедиктов вообще признался писателю Борису Акунину в передаче на «Эхе Москвы», что был бы рад встать рядом с Маккейном и Рейганом, которые известны своей деструктивной деятельностью по отношению к России и СССР.

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Главред «Эха Москвы» Венедиктов поручился за Голунова. Видимо, возомнил себя судьей

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Теги: венедиктов, эхо москвы, иван голунов, наркотики, фан, евгений зубарев



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