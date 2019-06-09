В Екатеринбурге загорелось закрытое на реконструкцию здание школы

Сегодня днем в Екатеринбурге загорелась школа №41 по ул. Котельникова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС, школа не эксплуатируется, поскольку здание находится на реконструкции. Вызов спасателям поступил в 12.50. Как оказалось, на площади 30 "квадратов" на первом этаже горел мусор.

Огнеборцы в составе восьми человек, справились с пожаром за 25 минут. Также в тушении были задействованы две единицы техники.

Пострадавших нет.