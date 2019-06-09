В Сочи столкнулись два автобуса: госпитализирован 21 человек

Сегодня в Сочи столкнулись два экскурсионных автобуса: травмы получили десятки человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 26 человек. Госпитализирован 21 человек, трое из них - дети. На помощь кубанским врачам подоспели специалисты из Краснодара. По итогам проведенных обследований и консультаций было принято решение о переводе одного ребенка и одного взрослого на лечение в ведущие краевые больницы. Пациенты транспортируются вертолетом санавиации бригадой реаниматологов и хирургов.

Как сообщают в краевом СКР, 9 июня водитель "Мерседес-Бенц" вез туристов в район Красной поляны с обзорной экскурсией и столкнулся с экскурсионным автобусом "Ятонг".

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что 48-летний водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц" не предоставил преимущество в движении автобусу "Ятонг" и выехал на перекресток, после чего произошло ДТП. Микроавтобус опрокинулся.

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. По ее результатам будет принято процессуальное решение.