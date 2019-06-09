В Москве "заминировали" Останкинскую телебашню, Храм Христа Спасителя и мавзолей

В Москве вновь началась волна "минирований". Сегодня в правоохранительные органы поступила информация об угрозе взрыва в Останкинской телебашне, Мавзолее Ленина и в Храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным издания, по Красной площади информация о заложенной бомбе не подтвердилась. По всем остальным объектам проводится проверка, работают экстренные службы: объекты проверяют полицейские и кинологи с собаками.

По последним данным, информация о "минировании" поступила по 16 объектам.