В тюменском СИЗО произошел пожар: один из пострадавших в реанимации

Семь человек пострадали в результате пожара в тюменской исправительной колонии №1, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Пострадавших доставили в ОКБ-1. Им потребовалась помощь врачей токсикологического отделения из-за отравления продуктами горения и термоингаляционной травмы. В настоящий момент один из пострадавших находится в реанимации, еще один был выписан после оказания медицинской помощи. Пятерым пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Пожар произошел ночью. По данным МЧС, вызов поступил в 00.25. Загорелось кирпичное одноэтажное здание исправительной колонии. Площадь возгорания составила пять "квадратов". Открытое горение удалось ликвидировать в 0.46.

Всего было спасено 17 человек. Помощь пострадавшим оказывали шесть бригад "скорой помощи".

Добавим, что ранее пожар произошел в колонии в Свердловской области.