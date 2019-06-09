06 Октября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
(2005) | Фото: www.struna.ru

"Машина времени" не выступит на Красной площади 12 июня: концерт отменен

В Москве отменен праздничный концерт группы "Машина времени", передает корреспондент Накануне.RU.

Концерт должен был состояться 12 июня на Красной площади, однако лидер группы Андрей Макаревич на своей странице в Facebook сообщил об отмене выступления.

"Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину 12 июня - не увидите", - сообщил он, добавив, что "кто-то кому-то позвонил".

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" исполнитель объяснил, как организаторы объяснили отмену концерта. По его словам, организаторы сообщили ему, что по другому сверстали программу.

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"Машина времени" не выступит на Красной площади 12 июня: концерт отменен

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Теги: машина времени, андрей макаревич, отмена концерта



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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2019 02:03 Мск Лепс прокомментировал отмену концерта "Машины времени" на Красной площади

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