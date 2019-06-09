06 Октября 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
Польша, Галиция, Украина (2014) | Фото: http://forum.od.ua/

Прочь от Киева? На Западной Украине растет число сторонников автономии и федерализма

На Западной Украине значительно выросло число тех, кто выступает за двойное гражданство и автономию от Киева. Такой результат получен по итогам социологического исследования в Закарпатье, Галиции и Буковине (Черновицкая область), проведенного киевским изданием "Зеркало недели".
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Опрос был проведен в конце апреля. Его погрешность достаточно велика - 5% для Галиции и 7% для Закарпатья и Буковины, но результаты все равно говорят о том, что настроения на Западной Украине меняются не в пользу киевской власти (они сравнивались с данными 2014 года).

Если 5 лет назад никто из опрошенных в Черновицкой области не поддержал идею федерализации Украины, то сейчас 6,5% респондентов хотят видеть Буковину субъектом будущей федерации. В 2014 году автономию региона поддерживали только 21% опрошенных, сегодня - 50%. А вот число сторонников унитарной Украины, напротив, снизилось с 70% до 32%.

Доля тех, кто поддерживает институт двойного гражданства, выросла с 21% до 44%, причем доля убежденных его сторонников увеличилась в три раза - с 8% до 24%. Число же тех, кто против двойного гражданства, снизилось с 52% до 46%.

Интересно, что, отвечая на вопрос, зачем жителям Буковины второй паспорт, 15% ответили, что "это первый шаг на пути к присоединению региона к Румынии", а 85% - что он дает возможность легально работать в ЕС.

Также любопытно, что у 5% опрошенных на Буковине кто-то из родственников работает в России. К слову, 26% назвали знание русского языка условием достижения успеха для своих детей. Это гораздо больше, чем у румынского (16%) или польского (9%).

В Галиции (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области) подобные настроения менее выражены, но тоже присутствуют. Так, за 5 лет число "федералистов" выросло с 0% до 3%. Сторонников независимого галицкого государства было 0%, стало 4%. Не верящих в такую возможность было 84%, сейчас 69%. Противников двойного гражданства, правда, там пока большинство - 67%, а сторонников - только 25%. Эти цифры почти не изменились, но, с учетом того, что 40% хотят автономии региона, Галиция далеко не является оплотом унитарной Украины.

В Закарпатье доля сторонников унитарной Украины уменьшилась за 5 лет наиболее существенно - с 92% до 26%. Можно говорить о том, что регион полностью сменил взгляды на отношения с Киевом, что неудивительно, учитывая преследования венгров Закарпатья. Федеративное устройство поддерживают 8% (было 3%), а присоединение к Венгрии - 4% (было 0%). В сумме цифра дает уже социально значимый результат. Кроме того, 65% выступают за второе гражданство, число противников которого уменьшилось в три раза.

"Децентрализация — самая популярная и (пока) самая безобидная форма бегства от Киева. Но если для одних это попытка удалиться на безопасное расстояние, то для других (возможно) — приготовление к окончательному побегу. Настроения населения, зафиксированные в ходе проведенного нами исследования, убеждают, что даже на Западе страны, своеобразном форпосте "соборности", не видят в децентрализации особой угрозы и все чаще считают федерализацию благом", - пишет издание, которое опасается, что этим может воспользоваться Москва.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на днях на Украине вспыхнул скандал из-за любительского видео о захвате Буковины Румынией.

коллаж, Польша, Украина, союз, связь, поляки, украинцы, флаги(2016)|Фото: Накануне.RU

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Прочь от Киева? На Западной Украине растет число сторонников автономии и федерализма

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Теги: Украина, Галиция, Закарпатье, Букковина, автономия, федерализм, гражданство



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