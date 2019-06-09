Пассажиры с неисправного самолета "Уральских авиалиний" благополучно прибыли в Екатеринбург

Пассажиры неисправного рейса "Уральских авиалиний", следующего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, благополучно вернулись в столицу Урала на резервном самолете, сообщили Накануне.RU в аэропорту Кольцово.

Инцидент произошел вечером 8 июня. Сразу после взлета из аэропорта Пулково, выяснилось, что у лайнера возникли проблемы с шасси. Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в воздушную гавань Северной столицы.

Видеокадры из самолета опубликовало РЕН ТВ. На видеоролике, который сняли пассажиры самолета, слышится жуткий свист.