06 Октября 2020
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Ельцин-центр, памятник Ельцину, вандализм (2019) | Фото: https://www.facebook.com/people/Александр-Решетников/100004979642175

В Екатеринбурге памятник Борису Ельцину разрисовали красной краской

В Екатеринбурге разрисовали памятник Бориса Ельцина красной краской, передает корреспондент Накануне.RU

Об этом в своем facebook сообщил местный житель Александр Решетников. Сам памятник уцелел: до него злоумышленники не добрались. Пострадала только надпись.

Инцидент произошел 8 июня. Его тут же принялись очищать, пока краска не впиталась. На сегодняшний день монумент уже приведен в порядок.

Отметим, что это не первый случай осквернения памятника. Монумент уже обливали синей краской в 2012 г.

Ельцин-центр, памятник Ельцину, вандализм(2019)|Фото: https://www.facebook.com/people/Александр-Решетников/100004979642175

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В Екатеринбурге памятник Борису Ельцину разрисовали красной краской

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Теги: памятник Борису Ельцину, вандализм



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Развитие сюжета:

Ранее 14.06.2019 08:55 Мск На мужчину, который изрисовал краской памятник Ельцину в Екатеринбурге, завели уголовное дело

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