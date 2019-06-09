В Екатеринбурге памятник Борису Ельцину разрисовали красной краской

В Екатеринбурге разрисовали памятник Бориса Ельцина красной краской, передает корреспондент Накануне.RU

Об этом в своем facebook сообщил местный житель Александр Решетников. Сам памятник уцелел: до него злоумышленники не добрались. Пострадала только надпись.

Инцидент произошел 8 июня. Его тут же принялись очищать, пока краска не впиталась. На сегодняшний день монумент уже приведен в порядок.

Отметим, что это не первый случай осквернения памятника. Монумент уже обливали синей краской в 2012 г.