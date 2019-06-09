В России выросли штрафы за воровство электричества

В России ужесточили наказание за повторное воровство электричество.

Как сообщает "Парламентская газета", физических лиц, если они вновь самовольно подключились к электрическим или тепловым сетям, ждет штраф от 15 до 30 тыс. руб.

Для должностных и юридических лиц штрафы существенно выше: от 80 тыс. руб. до 200 тыс. руб. и от 200 до 300 тыс. руб соответственно. Кроме того, для должностных лиц, за повторное воровство электроэнергии сроки дисквалификации составят от двух до трех лет.

Отметим, что за первичное нарушение сумма штрафов не изменилась и составляет от 10 до 15 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 80 тыс., или отстранение от должности на срок от одного до двух лет. Для юридических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Закон вступил в силу с сегодняшнего дня.