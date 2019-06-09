06 Октября 2020
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Владимир Путин, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Официально: "Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Кремль официально анонсировал проведение "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Она состоится 20 июня, в 12.00 по московскому времени, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Посмотреть в прямом эфире "Прямую линию" можно будет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "НТВ", "ОТР", "МИР". Также трансляцию будут вести радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Традиционно задать вопрос президенту можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, через сайт программы, специальное мобильное приложение, соцсети. Кроме того, во время эфира пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live". Прием вопросов стартовал с сегодняшнего дня и продлится до 20 июня.

В ходе прямого эфира президенту будут заданы наиболее интересные и актуальные из них, сообщает пресс-служба Кремля.

Отметим, что ранее сообщалось, что несмотря на то, что "Прямая линия" планируется в том же формате, что и в 2018 году, все же обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например, связанные с их двором".

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Официально: "Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

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Теги: Прямая линия, Владимир Путин, президент



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Ранее 31.05.2019 10:43 Мск "Прямая линия" с Путиным. Перемен не будет, несмотря на падение рейтинга
Ранее 31.05.2019 08:18 Мск СМИ: Прямая линия с Путиным назначена на 20 июня

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