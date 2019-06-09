Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест на два месяца

Суд назначил мерой пресечения журналисту "Медузы" Ивану Голунову два месяца домашнего ареста – он будет находиться под ним до 7 августа. Голунову будет запрещено общение с лицами, проходящими по делу и использование средств связи. При этом из-под стражи он был освобожден в зале суда.

Следствие и прокуратура просили для обвиняемого два месяца ареста.

Комментируя ситуацию в суде, Голунов снова заявил, что его дело является сфабрикованным, а наркотики были ему подброшены. Он считает, что таким образом ему могут мстить герои публикации о похоронном бизнесе, вторую часть которой он готовил к выходу.

Суд по мере пресечения Голунову должен был начаться сегодня в 11 утра мск, однако в полиции журналисту стало плохо, ему дважды вызывали "скорую", врачи которой заподозрили у корреспондента "Медузы" травмы. Для медосвидетельствования обвиняемого доставили в 71-ю больницу столицы, где врачи провели полное обследование и не нашли повода для госпитализации или отмены судебного заседания. В итоге вечером Голунова доставили в суд.

Журналисту вменяется покушение на сбыт наркотиков – максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.