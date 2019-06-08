В Москве офицер полиции предположительно покончил с собой на рабочем месте

ЧП произошло в ОП Гольяново в столице. Тело офицера-дознавателя нашли на рабочем месте.

"В отделе полиции по району Гольяново сегодня было обнаружено тело дознавателя, старшего лейтенанта полиции", — цитирует РИА Новости пресс-службу московского полицейского главка.

По предварительной версии, как заявили в пресс-службе, полицейский, возможно, совершил самоубийство. По факту его гибели проводится проверка.

Telegram-канал Baza пишет, что Николай К. оставил записку, в которой, якобы, обвинил в своей смерти руководство.