06 Октября 2020
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Происшествия Москва
милиция рация фуражка (2008) | Фото: www.ogoniok.com

В Москве офицер полиции предположительно покончил с собой на рабочем месте

ЧП произошло в ОП Гольяново в столице. Тело офицера-дознавателя нашли на рабочем месте.

"В отделе полиции по району Гольяново сегодня было обнаружено тело дознавателя, старшего лейтенанта полиции", — цитирует РИА Новости пресс-службу московского полицейского главка.

По предварительной версии, как заявили в пресс-службе, полицейский, возможно, совершил самоубийство. По факту его гибели проводится проверка.

Telegram-канал Baza пишет, что Николай К. оставил записку, в которой, якобы, обвинил в своей смерти руководство.

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В Москве офицер полиции предположительно покончил с собой на рабочем месте

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Теги: самоубийтсво, офицер, полиция



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