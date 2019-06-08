06 Октября 2020
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Легкая атлетика (2016) | Фото: polit.ru

Всероссийскую федерацию легкой атлетики не восстановили в IAAF

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.

Заседание совета IAAF проходит в Монако. 7 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с главой рабочей группы норвежцем Руне Андерсеном, чтобы детально обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства ВФЛА. За неделю до этого российская национальная федерация погасила задолженность в размере $3,2 млн, тем самым выполнив последнее требование IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов.

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Всероссийскую федерацию легкой атлетики не восстановили в IAAF

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Теги: всероссийская федерация легкой атлетики, iaaf, восстановление, допинг



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