В Москве мастер спорта Сергей Чуев погиб, пытаясь защитить беременную женщину

Стали известны подробности ЧП с убийством, произошедшим минувшей ночь в парке на Южнобутовской улице в Москве.

Ранее стало известно, что убитым является 35-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. Сообщалось, что он заступился за некую группу людей, которых избивали, и сам стал жертвой. Но по данным Пятого канала, Сергей заступился за беременную женщину, к которой приставали несколько мужчин. Он сделал им замечание, после чего убийцы набросились на Чуева и стали избивать. Потом они столкнули избитого спортсмена в пруд и скрылись. Спутница Чуева и прохожие достали его из воды и пытались спасти, вызвали "скорую", но медики не смогли ничего поделать.

В СКР Накануне.RU сообщили, что подозреваемые задержаны силами Следственного комитета, уголовного розыска и Росгвардии.

Уголовное дело расследуется по п.п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

Стоит отметить, что это уже второй за неделю подобный случай в столице. Так, 1 июня в Красногорске бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин шел вечером по улице мимо бара, увидел, как толпа избивает мужчину и попытался заступиться за него. В результате молодого человека избили и ударили ножом в грудь, от чего он скончался. Сейчас следствие задержало уже восьмерых подозреваемых в причастности к убийству Белянкина.