В Петербурге гоночный "КамАЗ" столкнулся с легковушкой

ДТП произошло на Суворовской площади в ночь с 7 на 8 июня. Колонна спортивных автомобилей, ехавшая в сопровождении ГИБДД, выстраивалась для экспозиции. В этот момент легковая машина попыталась объехать колонну справа, проигнорировав сигналы сотрудника ГИБДД, передает РИА Новости. После этого произошло столкновение. Пострадавших нет, у легковой Volvo смят капот, разбиты дверь и бамперы, о повреждениях "КамАЗа" не сообщается. Отметим, грузовой автомобиль принадлежит легендарной гоночной команде "КамАЗ-мастер".