05 Октября 2020
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камаз-мастер дакар (2011) | Фото: kamazmaster.ru

В Петербурге гоночный "КамАЗ" столкнулся с легковушкой

ДТП произошло на Суворовской площади в ночь с 7 на 8 июня. Колонна спортивных автомобилей, ехавшая в сопровождении ГИБДД, выстраивалась для экспозиции. В этот момент легковая машина попыталась объехать колонну справа, проигнорировав сигналы сотрудника ГИБДД, передает РИА Новости. После этого произошло столкновение. Пострадавших нет, у легковой Volvo смят капот, разбиты дверь и бамперы, о повреждениях "КамАЗа" не сообщается. Отметим, грузовой автомобиль принадлежит легендарной гоночной команде "КамАЗ-мастер".

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В Петербурге гоночный "КамАЗ" столкнулся с легковушкой

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Теги: дп, камаз, санкт-петербург



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