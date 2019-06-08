Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юге Москвы

СКР, уголовный розыск и Росгвардия задержали подозреваемых в убийстве мужчины в парке на Южнобутовской улице на юге Москвы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

Напомним, уголовное дело расследуется по п.п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

По предварительной информации, тело 35-летнего мужчины было обнаружено в парке у пруда в ночь с 7 на 8 июня – с признаками насильственной смерти. По сообщениям СМИ, убитым может быть мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. Есть данные, что он заступился за группу людей, которых избивали, но на него самого напали.

"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в пресс-службе ГСУ.

Стоит отметить, что это уже второй за неделю подобный случай в столице. Так, 1 июня в Красногорске бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин шел вечером по улице мимо бара, увидел, как толпа избивает мужчину и попытался заступиться за него. В результате молодого человека избили и ударили ножом в грудь, от чего он скончался. Сейчас следствие задержало уже восьмерых подозреваемых в причастности к убийству Белянкина.