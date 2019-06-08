Украинские компании начали предлагать туры по сериалу "Чернобыль"

Туры по сериалу "Чернобыль" предлагают туристам предприимчивые организаторы поездок. В программу входит посещение настоящих локаций Чернобыльской зоны отчуждения, обыгранных в сериале. Это подвал Чернобыльской АЭС, в котором располагался штаб ликвидации в первые дни после взрыва четвертого энергоблока, пожарная часть, откуда выехали первые пожарные, медсанчасть города Припять, принявшая первых пострадавших, в заблокированном подвале которой до сих пор находится высокорадиоактивная одежда первых ликвидаторов, легендарный припятский мост, с которого, по версии сериала, припятчане наблюдали за пожаром на станции, парк аттракционов и обед в столовой станции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Туры в Чернобыль организуют несколько компаний, такие поездки не подразумевают полноценную "путевку", речь скорее об экскурсионном обслуживании в конкретную дату или на протяжении нескольких дней. Чернобыль находится на территории Украины, поэтому туристам нужно будет позаботиться о международной поездке. Ограничение по возрасту для посещения зоны отчуждения - 18+.

Стоимость "чернобыльских" туров – порядка 35-80 долларов за день в зависимости от программы, за 10 долларов в день можно арендовать дозиметр.

Организовывают такие экскурсии украинские и белорусские компании. Российские туроператоры не слишком заинтересованы в таком направлении. Представители компаний говорят о невысоком доходе и небольшом потоке туристов, кроме того, организация таких поездок сопряжена с известными трудностями на украинской границе и отсутствием прямого авиасообщения.

Генеральный директор туроператора "Мастерская Путешествий", специализирующегося как раз на авторских турах и экскурсиях, Владимир Лутов считает, что "российским туроператорам, если брать экономически эффективные и более интересные потребителю альтернативы, лучше вкладываться в туры на Камчатку или Алтай, ну или, в конце концов, в экспедиции на перевал Дятлова, плато Маньпупунер или пять озер в Омске. Да и то, даже такие туры у операторов сейчас, к сожалению, мало покупают. Не до Чернобыля", – резюмирует эксперт.

Напомним, сериал "Чернобыль", выпущенный HBO, приобрел взрывную популярность во всем мире.