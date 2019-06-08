Спикер Рады пообещал вступление в ЕС в 2025-2027 гг.

Украина имеет наилучшие шансы вступить в ЕС в 2025-2027 гг. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи трех стран сроки вступления Украины в ЕС. Они совместно определили, что этот период - время больших шансов для Украины на пути в ЕС, так как в 2025 году будет председательствовать Польша, а в 2025-2027 гг. - Литва.

Правда, еще неизвестно, что по этому поводу думают в ЕС. Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО".

А в мае глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не в том состоянии, чтобы предоставлять Украине хотя бы перспективу членства.