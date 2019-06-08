Журналиста Ивана Голунова госпитализировали в Москве

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, был госпитализирован в Москве в 71-ю больницу. Туда его отвезли из полиции после того, как врачи "скорой помощи" осмотрели журналиста и настояли на медосвидетельствовании. Голунов жаловался на плохое самочувствие, СМИ сообщили о возможном сотрясении головного мозга и переломах ребер.

Между тем, заканчиваются 48 часов, на которые без решения суда может быть задержан Голунов. После посещения медучреждения следователь собирается есть в суд вместе с журналистом и ходатайствовать о продлении задержания еще на 72 часа.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 граммов кокаина, передает ТАСС. Голунов вину не признает и настаивает на подтасовке дела.