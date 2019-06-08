Северодвинск выйдет на митинг в поддержку Шиеса

К протесту против вывоза в Архангельскую область мусора из столичного региона снова призывает Северодвинск. 16 июня у ДК "Строитель" в этом городе пройдет митинг в поддержу Шиеса.

Организаторы требуют запретить ввоз отходов из других регионов и строительство новых полигонов на территории Архангельской области. Также они протестуют против строительства полигона на станции Шиес и высказываются за введение раздельного сбора отходов. Возмущение их вызывает травля активистов от имени государства. Слоган митинга – "Отстоим Шиес – отстоим Север!".

Напомним, 7 апреля в Архангельске прошло несанкционированное шествие и митинг на центральной площади города, протестующие в количестве свыше 4 тыс. человек потребовали прекратить строительство мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес.

Позднее активисты потребовали отставки губернатора области Игоря Орлова, который ранее назвал протестующих "шелупонью".

30 апреля жители поселка Урдома в Архангельской области перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес, где планируется строительство мусорного полигона.