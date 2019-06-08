На Кубани совершил жесткую посадку Як-52 – есть пострадавший

В субботу, 8 июня, около полудня жесткую посадку неподалеку от хутора Фортштадт (Новокубанский район Краснодарского края) совершил частный двухместный легкомоторный самолет Як-52.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, на борту самолета находился один человек – 47-летний пилот.

"В результате происшествия мужчина получил многочисленные легкие повреждения тела. По предварительным данным, со слов пилота, у воздушного судна отказал двигатель. Самолет принадлежал общественной некоммерческой организации им. Балуева", - сообщили в управлении.

Сейчас следователи ведут проверку.